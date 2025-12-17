Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Biznis.rs pre 5 sati  |  Redakcija Biznis.rs
Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Traže od ministarstva poljoprivrede da zaštiti domaću proizvodnju

Farmeri širom Srbije prosipali su danas mleko, jer su prevoznici (prekupci) otkazali prevoz mleka do mlekara, izjavio je danas predsednik Udruženja odgajivača goveda Centralne Srbije Milija Palamarević. On je agenciji Beta kazao da prevoznici otkazuju prevoz mleka jer mlekare neće da prime tu namirnicu zbog viška, pri čemu je višak nastao uvozom. Palamarević je rekao da je u selu Bresnica kod Čačka na farmi proizvođača Miloša Trajkovića ispod krava prosuta današnja
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Ozon press pre 2 sata
Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Nedeljnik pre 5 sati
„Višak nastao uvozom“: Farmeri širom Srbije danas prosipali mleko jer im je otkazan prevoz do mlekara

„Višak nastao uvozom“: Farmeri širom Srbije danas prosipali mleko jer im je otkazan prevoz do mlekara

Danas pre 5 sati
Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

NIN pre 5 sati
FOTO: Farmeri širom Srbije prosipali mleko jer su im prevoznici otkazali prevoz do mlekara

FOTO: Farmeri širom Srbije prosipali mleko jer su im prevoznici otkazali prevoz do mlekara

Radio 021 pre 5 sati
Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

N1 Info pre 6 sati
Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Farmeri širom Srbije prosipali mleko zbog otkaza prevoznika

Nova pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakFarmaMlekoPoljoprivredasrbijaBiznis

Društvo, najnovije vesti »

Šta bi donela zabrana telefona u školama u Srbiji? "Nasilje ne prestaje, razmenjuju eksplicitne fotografije, dok vreba 750.000…

Šta bi donela zabrana telefona u školama u Srbiji? "Nasilje ne prestaje, razmenjuju eksplicitne fotografije, dok vreba 750.000 predatora"

Blic pre 24 minuta
Kuga se pojavila kod ove dve grupe životinja u Hrvatskoj: BiH uvela zabranu uvoza

Kuga se pojavila kod ove dve grupe životinja u Hrvatskoj: BiH uvela zabranu uvoza

Blic pre 29 minuta
Zaposleni u „Apotekama Beograd“ predaju potpise Skupštini grada, traže hitna budžetska sredstva

Zaposleni u „Apotekama Beograd“ predaju potpise Skupštini grada, traže hitna budžetska sredstva

Danas pre 9 minuta
Savet DUNP-a sutra bira rektora: Glasa se o jednom kandidatu

Savet DUNP-a sutra bira rektora: Glasa se o jednom kandidatu

Danas pre 39 minuta
Dve saobraćajne nesreće u prethodna 24 sata: Povređeno dvoje dece

Dve saobraćajne nesreće u prethodna 24 sata: Povređeno dvoje dece

Danas pre 2 sata