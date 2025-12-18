Vučić se sastao sa Kavelašvilijem, sledi plenarni sastanak delegacija Srbije i Gruzije (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem koji boravi u zvaničnoj poseti Srbiji.

Sastanak dvojice predsednika je počeo nešto posle 10 časova u Palati Srbija. Nakon tet-a-tet sastanka Vučića i Kavelašvilija, predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Gruzije koji će predvoiti dvojica predsednika. Izjave za medije Vučića i Kavelašvilija su predviđene u 11.45 časova. Euronews/Jelena Dobrić Predsedniku Gruzije prethodno je piređen svečani doček ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dveju zemalja i počasni stroj Garde Vojske