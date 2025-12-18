Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Poželevši dobrodošlicu predsedniku Gruzije, premijer Macut je istakao da je ova poseta odlična prilika da se razgovara o brojnim mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje, saopšteno je iz Vlade Srbije. - Izuzetno cenimo naše prijatelje iz Gruzije i podršku koju nam pružaju. Tema za razgovor i produbljivanje saradnje je zaista mnogo i nadam se da će poseta predsednika Kavelašvilija Srbiji doprineti da se snažnije povežemo i radimo u interesu naših građana -
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vučić sa gruzijskim predsednikom, koji se suočava sa najsnažnijim demonstracijama na evropskom tlu: Ugledaćemo se na vas

Vučić sa gruzijskim predsednikom, koji se suočava sa najsnažnijim demonstracijama na evropskom tlu: Ugledaćemo se na vas

Danas pre 1 sat
Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje

Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje

Euronews pre 1 sat
Vučić: Uskoro otvaramo ambasadu u Tbilisiju; Kavelašvili: Nadam se da će odnosi Gruzije i Srbije biti još bliži

Vučić: Uskoro otvaramo ambasadu u Tbilisiju; Kavelašvili: Nadam se da će odnosi Gruzije i Srbije biti još bliži

RTS pre 1 sat
Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dveju zemalja

Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dveju zemalja

RTV pre 2 sata
Diplomatija: Razumevanje sa Gruzijom

Diplomatija: Razumevanje sa Gruzijom

Danas pre 2 sata
Kavelašvili: EU ima dvostruke standarde prema Gruziji i Srbiji

Kavelašvili: EU ima dvostruke standarde prema Gruziji i Srbiji

N1 Info pre 3 sata
Đurić: Zahvalnost Gruziji na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije

Đurić: Zahvalnost Gruziji na podršci suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije

RTV pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVlada SrbijeVlada Republike SrbijeGruzijaĐuro Macut

Politika, najnovije vesti »

Kao da nikada nije ni otišla: Predsednica Skupštine i, povremeno, premijerka iz senke

Kao da nikada nije ni otišla: Predsednica Skupštine i, povremeno, premijerka iz senke

Mašina pre 4 minuta
Gledajte Dan uživo: Spoljno-politička pozicija Srbije

Gledajte Dan uživo: Spoljno-politička pozicija Srbije

N1 Info pre 19 minuta
Dačić u zvaničnoj poseti Republici Niger i Republici Mali

Dačić u zvaničnoj poseti Republici Niger i Republici Mali

RTV pre 44 minuta
Tema jutra: Fabriku za vozove imamo i u Srbiji, ako je Vučić dužan nešto Francuzima - neka plati iz svog džepa

Tema jutra: Fabriku za vozove imamo i u Srbiji, ako je Vučić dužan nešto Francuzima - neka plati iz svog džepa

N1 Info pre 3 minuta
Skupština Srbije izabrala pet sudija Ustavnog suda i utvrdila listu kandidata

Skupština Srbije izabrala pet sudija Ustavnog suda i utvrdila listu kandidata

NIN pre 19 minuta