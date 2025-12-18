Macut sa predsednikom Gruzije o mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednikom Gruzije Mihailom Kavelašvilijem, koji boravi u zvaničnoj poseti Republici Srbiji.

Poželevši dobrodošlicu predsedniku Gruzije, premijer Macut je istakao da je ova poseta odlična prilika da se razgovara o brojnim mogućnostima za produbljivanje saradnje dve zemlje, saopšteno je iz Vlade Srbije. - Izuzetno cenimo naše prijatelje iz Gruzije i podršku koju nam pružaju. Tema za razgovor i produbljivanje saradnje je zaista mnogo i nadam se da će poseta predsednika Kavelašvilija Srbiji doprineti da se snažnije povežemo i radimo u interesu naših građana -