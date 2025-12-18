Aleksić: Vučić izostankom na samitu šalje poruku da odustaje od integracija Srbije u EU

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Aleksić: Vučić izostankom na samitu šalje poruku da odustaje od integracija Srbije u EU

Odluka predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne prisustvuje samitu Evropska unija - Zapadni Balkan pokazuje da se ostvaruje ideja o "crnoj rupi na persijskom tepihu" i zemlja gura u izolaciju, izjavio je FoNetu predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić i dodao da je to još jedan razlog zašto je hitno neophodna promena vlasti.

Aleksić smatra da, izostankom predstavnika Srbije na samitu u Briselu, Vučić šalje poruku da odustaje od integracija Srbije u EU, napominjući da je taj proces i u prethodnom periodu bio farsa. Na tom samitu su bile zemlje Zapadnog Balkana, koje i te kako imaju pozitivne rezultate, a Srbija bi u takvom društvu bila kritikovana, jer nije bilo nikakvih pozitivnih promena, zbog čega je Vučić odlučio da ne ide, da se ne bruka i sramoti, predočio je Aleksić. Prema
