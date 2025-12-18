Ocokoljić: Očekuje nas teška utakmica u Kaunasu, moramo da vidimo gde smo grešili

Privremeni trener košarkaša Partizana Mirko Ocokoljić izjavio je danas da očekuje tešku utakmicu protiv Žalgirisa i dodao da "crno-beli" moraju da promene pristup na predstojećem meču Evrolige.

Košarkaši Partizana gostovaće sutra od 19 časova ekipi Žalgirisa u 17. kolu Evrolige. "Očekuje nas teška utakmica. Igramo protiv tima koji ima odlične litvanske košarkaše uz grupu stranih igrača predvođenih, pre svega, Najdželom Vilijams-Gosom, Silvanom Franciskom i Mozesom Rajtom. To je ekipa koja je bila najveće iznenađenje na samom startu Evrolige. Ipak, juče su odigrali nešto slabiju utakmicu, slično kao i mi. Što se nas tiče, moramo da vidimo gde smo grešili i