Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Radio sto plus pre 1 sat
Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

ALO – “Poraz Srbije je pobeda za blokadere”, list piše o odustajanju od gradnje Trampovog hotela u Beogradu. “Putin: Zapad je rastrgao Jugoslaviju, Rusiju neće moći”, list prenosi izjavu ruskog predsednika.

BLIC – Srbija već nekoliko godina stagnira kada je reč o napretku procesa pristupanja Evropskoj uniji, piše list u tekstu “EU odložila otvaranje klastera tri”. Odnosi između Rusije i SAD se zaoštravaju, a Amerikanci prete da će uvesti Rusima nove sankcije ako ne prihvate mirovni plan o okončanju rata u Ukrajini. “Uhapšeni pedofili, mamili decu preko lažnih profila”, o akciji srpske policije. VEČERNJE NOVOSTI – List piše da Srbija bojkotuje samit EU-Zapadni Balkan
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

Blic pre 27 minuta
Orban: Srbija je ključna zemlja u regionu, EU se ponaša nefer

Orban: Srbija je ključna zemlja u regionu, EU se ponaša nefer

NIN pre 47 minuta
Poruka nezadovoljstva ili taktički potez vlasti: Koja je cena odluke da Srbija ne učestvuje na samitu EU

Poruka nezadovoljstva ili taktički potez vlasti: Koja je cena odluke da Srbija ne učestvuje na samitu EU

Newsmax Balkans pre 32 minuta
Debata o klasteru 3 – hoće li se klima nepoverenja promeniti za vreme kiparskog predsedavanja Savetom EU

Debata o klasteru 3 – hoće li se klima nepoverenja promeniti za vreme kiparskog predsedavanja Savetom EU

RTS pre 1 sat
Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Serbian News Media pre 1 sat
Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

Beta pre 1 sat
Berliner cajtung: Na Samitu srpska stolica prazna, politička katastrofa ako Srbija okrene leđa EU

Berliner cajtung: Na Samitu srpska stolica prazna, politička katastrofa ako Srbija okrene leđa EU

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaVečernje NovostiUkrajinaEUJugoslavijaRusija

Svet, najnovije vesti »

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

"Vučić u pravu što nije učestvovao u ovoj farsi": Orban osuo paljbu po EU zbog Srbije: "Briselska oholost na vrhuncu!"

Blic pre 27 minuta
Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

Lideri EU danas odlučuju o finansiranju Ukrajine; Lajen i Košta: Nećemo napustiti samit bez dogovora

RTV pre 42 minuta
IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

RTV pre 42 minuta
Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

Kalas: Imaćemo sporazum o korišćenju ruske imovine

RTV pre 47 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU IDF potvrdio da je izveo vazdušne napade na mete Hezbolaha širom Libana

Euronews pre 12 minuta