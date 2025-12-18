Naslovne strane za četvrtak, 18. decembar 2025. godine

ALO – “Poraz Srbije je pobeda za blokadere”, list piše o odustajanju od gradnje Trampovog hotela u Beogradu. “Putin: Zapad je rastrgao Jugoslaviju, Rusiju neće moći”, list prenosi izjavu ruskog predsednika.

BLIC – Srbija već nekoliko godina stagnira kada je reč o napretku procesa pristupanja Evropskoj uniji, piše list u tekstu “EU odložila otvaranje klastera tri”. Odnosi između Rusije i SAD se zaoštravaju, a Amerikanci prete da će uvesti Rusima nove sankcije ako ne prihvate mirovni plan o okončanju rata u Ukrajini. “Uhapšeni pedofili, mamili decu preko lažnih profila”, o akciji srpske policije. VEČERNJE NOVOSTI – List piše da Srbija bojkotuje samit EU-Zapadni Balkan