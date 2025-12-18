Poljski premijer: Ključne zemlje EU ne žele da troše novac na Ukrajinu

Sputnik pre 32 minuta
Poljski premijer: Ključne zemlje EU ne žele da troše novac na Ukrajinu

Mogućnost korišćenja evropskog budžeta za pomoć Ukrajini ne izaziva entuzijazam kod ključnih zemalja Evropske unije, izjavio je premijer Poljske Donald Tusk novinarima tokom samita Evropske unije.

Poljski premijer je dodao da Evropska unija nastavlja pokušaje da se dogovori o korišćenju zamrznutih ruskih sredstava za pomoć Ukrajini. Poljski premijer tvrdi da je došlo do preokreta po pitanju eksproprijacije ruske imovine na samitu Evropske unije u Briselu. Kako je pojasnio, diskusija po pitanju „reparacionog kredita“ nastaviće se još mnogo sati i biće usmerena na tehnička pitanja eksproprijacije ruske imovine. Podsetimo, Centralna banka Rusije podnela je
