"Ne smeju Kinezi da budu tu i tu" – četiri ključne teme nakon što je Amerika blokirala uvoz guma iz Linglonga

Vest da su Sjedinjene Države spustile rampu za gume proizvedene u zrenjaninskom "Linglongu" odjeknula je sinoć u srpskoj javnosti. Odluka Amerike da uvoz iz ove kompanije do daljeg praktično stavi na crnu listu zbog sumnji u navodni prinudni rad otvorila je pritom svojevrsnu ekonomsku i geopolitičku pandorinu kutiju.

Sada četiri ključna pitanja lebde nad fabrikom u Banatu, ali i nad odnosima u trouglu Beograd - Peking - Vašington. Amerikanci su sinoć saopštili da imaju dokaze koji "u razumnoj meri" ukazuju na upotrebu prinudnog rada u "Linglongu" - mada ih još nisu objavili. Amerikanci tvrde da imaju sledeće dokazne materijale: izjave radnika, fotografije, ugovore o radu, terenske beleške, snimke ekrana tekstualnih poruka, izveštaje NVO, medijske napise i akademska