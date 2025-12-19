Odborničke grupe reagovale na vest da su SAD zabranile uvoz Linglong guma

Zrenjaninski pre 5 sati
Odborničke grupe reagovale na vest da su SAD zabranile uvoz Linglong guma

Stižu i prve reakcije iz Zrenjanina na vest da je Američka carinska i granična služba (CBP) izdala naredbu o zadržavanju automobilskih guma koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe sa sedištem u Zrenjaninu zbog, kako se navodi, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji.

Posle vesti da je Američka carinska i granična služba izdala naredbu o zadržavanju isporuka automobilskih guma proizvedenih u Srbiji od strane kompanije Linglong iz Zrenjanina, odbornička grupa LSV – Vojvođani u Skupštini grada Zrenjanina pitala je gradonačelnika Zrenjanina Simu Salapuru da li i dalje bezrezervno podržava sve ono što menadžment ove kineske kompanije radi. „Nisu Salapuru interesovale brojne informacije o robovskom radu u Linglongu, trgovini ljudima
Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

Gledajte UŽIVO Dan uživo: Novi pozdravi od Ujka Sema

Kako američke vlasti vide, a srpske ne primećuju prinudni rad u Linglongu: Kineska fabrika i danas dobija enormne subvencije…

Amerika zabranila uvoz Linglongovih guma iz Srbije

Amerikanci zaustavili uvoz guma iz zrenjaninskog Linglonga - Razlog: "prinudni rad"

LSV: Posle američkih sankcija Linglongu, jasno da je gradonačelnik Simo Salapura lagao Sankcije Linglongu

LSV: Posle američkih sankcija Linglongu, jasno da je gradonačelnik Salapura lagao

