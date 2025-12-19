Putin prvi put o NIS-u:“Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze“

Nova pre 19 minuta  |  Autor: Blic
Putin prvi put o NIS-u:“Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze“

Ruski predsednik Vladimir Putin govorio je i o NIS-u na svojoj godišnjoj konferenciji. „Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz iz ove situacije“, rekao je Putin.

Što se tiče NIS-a, prema njegovim rečima, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, i to je demonstracija politike moći. „Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte“, naveo je on. Putin danas drži godišnju konferenciju za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani.
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

RTV pre 19 minuta
Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Euronews pre 19 minuta
Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Danas pre 35 minuta
Putin: Znamo šta se događa sa NIS-om, nadam se da će se naći zajedničko rešenje

Putin: Znamo šta se događa sa NIS-om, nadam se da će se naći zajedničko rešenje

RTS pre 9 minuta
Putin o NIS-u: Idemo zajedno dalje /video/

Putin o NIS-u: Idemo zajedno dalje /video/

Sputnik pre 9 minuta
Putin na presici reagirao na odluku EU-a, iza njega karta znakovita izgleda

Putin na presici reagirao na odluku EU-a, iza njega karta znakovita izgleda

SEEbiz pre 19 minuta
Putin prvi put o NIS-u: "Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima, nadam se izlazu"

Putin prvi put o NIS-u: "Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima, nadam se izlazu"

Blic pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskva

Svet, najnovije vesti »

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

RTV pre 19 minuta
Fu Cong: Japan treba da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina

Fu Cong: Japan treba da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina

Beta pre 5 minuta
Orban: Ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva", Mađarska nije ušla u taj voz

Orban: Ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva", Mađarska nije ušla u taj voz

RTV pre 9 minuta
Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Euronews pre 19 minuta
Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Danas pre 35 minuta