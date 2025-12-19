Putin prvi put o NIS-u:“Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze“

Ruski predsednik Vladimir Putin govorio je i o NIS-u na svojoj godišnjoj konferenciji. „Tražimo dijalog sa našim sprskim prijateljima i nadam se da ćemo naći izlaz iz ove situacije“, rekao je Putin.

Što se tiče NIS-a, prema njegovim rečima, pritisak zapadnih sankcija se nastavlja, i to je demonstracija politike moći. „Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze, a obe zemlje će realizovati brojne druge projekte“, naveo je on. Putin danas drži godišnju konferenciju za medije na kojoj mu pitanja postavljaju novinari i građani.