"Audijem" išao 200,8 km na čas, a dozvoljeno 100! Trešten pijan isključen iz saobraćaja kod Loznice (video)

Presretač MUP-a Srbije u akciji hvatanja na putu Šabac-Loznica.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije, danas oko 14 sati u Loznici zaustavili su tridesetdevetogodišnjeg D. V. koji se vozilom marke „audi“ kretao brzinom od 200,8 kilometara na čas, na delu moto-puta Loznica - Šabac gde je ograničenje brzine 100 kilometara na čas. Alkotestiranjem je utvrđeno da je vozač bio u stanju teške alkoholisanosti, jer je upravljao vozilom sa 1,41 promil alkohola u organizmu, istakli su u MUP-u Srbije.