Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju pruge prve linije beogradskog metroa - Obuhvaćena i nabavka 32 garniture

(Foto: Nacrt plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu sa elementima detaljne razrade druge linije metro sistema II etapa) Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za prvu fazi Linije 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja prve faze projekta beogradskog metroa, potpisan je, saopštilo je Ministarstvo finansija. Ugovor za projektovanje i izgradnju