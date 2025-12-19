Putin na godišnjoj konferenciji govorio i o NIS-u

Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi da ruska strana prati situaciju oko Naftne industrije Srbije (NIS) i da očekuje da će se sa Beogradom pronaći zajedničko rešenje, imajući u vidu postojeće međudržavne sporazume i dugogodišnje partnerske odnose dve zemlje. „Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu