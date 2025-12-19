Putin na godišnjoj konferenciji govorio i o NIS-u

NIN pre 14 minuta  |  Tanjug
Putin na godišnjoj konferenciji govorio i o NIS-u
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je na godišnjoj konferenciji za novinare u Moskvi da ruska strana prati situaciju oko Naftne industrije Srbije (NIS) i da očekuje da će se sa Beogradom pronaći zajedničko rešenje, imajući u vidu postojeće međudržavne sporazume i dugogodišnje partnerske odnose dve zemlje. „Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Putin: Kijev do sad nije pokazao spremnost na teritorijalne ustupke i mir

Putin: Kijev do sad nije pokazao spremnost na teritorijalne ustupke i mir

Euronews pre 9 minuta
Pecnuo Zelenskog, vređa EU lidere: Putin o situaciji oko NIS-a i zamrznutoj ruskoj imovini: "Evropa će pre ili kasnije morati…

Pecnuo Zelenskog, vređa EU lidere: Putin o situaciji oko NIS-a i zamrznutoj ruskoj imovini: "Evropa će pre ili kasnije morati da vrati ono što ukrade"

Blic pre 24 minuta
(Foto) Svi gledaju u mapu iza Putina na konferenciji: Kremlj je ovim potezom poslao poruku Ukrajini i svetu

(Foto) Svi gledaju u mapu iza Putina na konferenciji: Kremlj je ovim potezom poslao poruku Ukrajini i svetu

Blic pre 9 minuta
Putin na godišnjoj konferenciji: Rusija prihvatila Trampov predlog, lopta na strani Kijeva i njegovih sponzora

Putin na godišnjoj konferenciji: Rusija prihvatila Trampov predlog, lopta na strani Kijeva i njegovih sponzora

RTS pre 19 minuta
Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku: Kremlj crta granice bez saglasnosti sveta

Na zidu iza Putina nalazi se mapa Rusije koja šalju jasnu poruku: Kremlj crta granice bez saglasnosti sveta

Mondo pre 14 minuta
Ovo što stoji na zidu iza Putina je nikada jasnija poruka Ukrajini! Britanci primetili na mapi Rusije nešto što vojska Kremlja…

Ovo što stoji na zidu iza Putina je nikada jasnija poruka Ukrajini! Britanci primetili na mapi Rusije nešto što vojska Kremlja još nije ni osvojila (foto, video)

Kurir pre 9 minuta
Putinova godišnja konferencija: "Znamo šta se događa sa NIS, nadam se zajedničkom rešenju"

Putinova godišnja konferencija: "Znamo šta se događa sa NIS, nadam se zajedničkom rešenju"

Newsmax Balkans pre 9 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinMoskvaUkrajinaRusijaKijev

Svet, najnovije vesti »

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

Putin o NIS-u: Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu

RTV pre 19 minuta
Fu Cong: Japan treba da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina

Fu Cong: Japan treba da izvrši dubinsku analizu svojih istorijskih zločina

Beta pre 4 minuta
Orban: Ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva", Mađarska nije ušla u taj voz

Orban: Ideja o korišćenju zamrznute ruske imovine "mrtva", Mađarska nije ušla u taj voz

RTV pre 9 minuta
Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Putin prvi put o NIS-u: Znamo šta se događa, nadam se zajedničkom rešenju

Euronews pre 19 minuta
Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Putin novinaru iz Srbije odgovorio oko NIS-a

Danas pre 34 minuta