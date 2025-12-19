Amerika zabranila uvoz Linglong guma iz Zrenjanina zbog sumnje na prinudni rad

Američka carinska i granična služba (CBP) izdala je naredbu o zadržavanju automobilskih guma koje u Srbiji proizvodi kompanija Linglong International Europe sa sedištem u Zrenjaninu, saopštila je ova američka agencija.

Odluka je stupila na snagu odmah, a pošiljke guma iz pogona kompanije Linglong biće zadržavane na svim ulaznim lukama u Sjedinjenim Američkim Državama zbog, kako se navodi, dokaza koji ukazuju na korišćenje prinudnog rada u proizvodnji, prenosi Danas. Komesar Američke carinske i granične službe Rodni S. Skot poručio je da SAD neće tolerisati prinudni rad u globalnim lancima snabdevanja. – Poruka je jasna – Sjedinjene Američke Države neće tolerisati prinudni rad –