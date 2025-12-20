Nezapamćeni skandal u Britaniji: Fotografija princa Endrjua iz Epstajnovih dokumenata zgrozila javnost FOTO

B92 pre 43 minuta
Nezapamćeni skandal u Britaniji: Fotografija princa Endrjua iz Epstajnovih dokumenata zgrozila javnost FOTO

Fotografija princa Endrjua šokirala je celokupnu javnost, a naročito kraljevsku porodicu.

Ključno pitanje koje je pokrenula fotografija Princa Endrjua, na kojoj se vidi kako leži u krilu nekoliko žena dok Gilen Maksvel posmatra prizor u palati Sandringam — identiteti žena čija su lica zamračena. Šest žena ima crne pravougaonike preko lica koje je postavilo Ministarstvo pravde SAD — pet koje "drže" člana kraljevske porodice, plus još jedna koja stoji pored Maksvel. Na fotografiji se vidi bivši princ, u crnom odelu i sa leptir-mašnom, kako leži preko pet
