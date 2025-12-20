"Konstruktivno smo orijentisani" Umerov: Ukrajina danas počinje novu rundu pregovora sa SAD

Blic pre 7 sati
"Konstruktivno smo orijentisani" Umerov: Ukrajina danas počinje novu rundu pregovora sa SAD
Rustem Umerov izražava zahvalnost Vašingtonu za koordinaciju i podršku u procesu Cilj je dugoročno i pouzdano obezbediti sigurnost Ukrajine Ukrajinski mirovni pregovarači danas ce započeti novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je šef kijevske delegacije Rustem Umerov. - Danas u Sjedinjenim Državama, zajedno sa general-potpukovnikom Andrijem Gnatovim, započinjemo još jednu rundu konsultacija sa američkom stranom.
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

RTS pre 43 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

UkrajinaVašingtonRusija

Svet, najnovije vesti »

Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Telegraf pre 3 minuta
Deca vojnici haraju ulicama! Nekada je ova zemlja u Evropi bila najbezbednija, u njoj živi dosta Srba, a danas je u grotlu…

Deca vojnici haraju ulicama! Nekada je ova zemlja u Evropi bila najbezbednija, u njoj živi dosta Srba, a danas je u grotlu haosa: Nasilje je postalo svakodnevica

Blic pre 53 minuta
Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

RTS pre 43 minuta
"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

Alo pre 1 sat
Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Alo pre 1 sat