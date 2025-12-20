"Konstruktivno smo orijentisani" Umerov: Ukrajina danas počinje novu rundu pregovora sa SAD

Rustem Umerov izražava zahvalnost Vašingtonu za koordinaciju i podršku u procesu Cilj je dugoročno i pouzdano obezbediti sigurnost Ukrajine Ukrajinski mirovni pregovarači danas ce započeti novu rundu razgovora sa američkim timom o predlozima za okončanje rata sa Rusijom, izjavio je šef kijevske delegacije Rustem Umerov. - Danas u Sjedinjenim Državama, zajedno sa general-potpukovnikom Andrijem Gnatovim, započinjemo još jednu rundu konsultacija sa američkom stranom.