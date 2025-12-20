Magla ne popušta, košava jača: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana

Ujutro i pre podne u Vojvodini, na zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka, očekuju se magla i niska oblačnost, koje će se ponegde zadržati tokom celog dana, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U ostalim krajevima biće pretežno sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar će u većem delu zemlje biti slab i promenljiv, dok će u košavskom području duvati slab do umeren južni i jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno biti i jak. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 5 do 10 stepeni, dok će u mestima sa dužim zadržavanjem magle biti hladnije, oko 2 stepena. Prema prognozi RHMZ-a, u večernjim satima i tokom noći u većini