Vremenska prognoza za 20. decembar: Sunčan dan nakon oblačnog i maglovitog jutra

Prme vremenskoj prognozi za subotu 20. decembar, ujutru i pre podne na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i u kotlinama i dolinama reka, očekuje se magla i niska oblačnost, koja će se ponegde zadržati tokom celog dana.

U ostalim krajevima uglavnom sunčano, naročito na visokim planinama. Vetar većinom slab i promenljiv, dok je u područjima pogođenim košavom slab do umeren, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od -3 do 5°C, a najviša od 5 do 10°C, dok će u mestima sa dugotrajnom maglom biti hladnije, oko 2°C. Uveče i tokom noći očekuje se niska oblačnost i magla u većini krajeva. Upozorenje na maglu, horizontalna