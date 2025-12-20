Pep Gvardiola se brutalno našalio: "Pre ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti"

Telegraf pre 8 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Pep Gvardiola se brutalno našalio: "Pre ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti"

Trener Mančester Sitija Pep Gvardiola odgovorio je danas sarkastično na pisanja pojedinih medija da će uskoro napustiti "građane" i rekao da će otići iz kluba kada bude imao 75 ili 76 godina.

Na taj način on se brutalno našalio na medijske natpise da ide iz Sitija. - U poslednje tri ili četiri godine, svaki put u određenom periodu me pitate o mojoj budućnosti. Tako da, pre ili kasnije, sa 75 ili 76 godina, napustiću Mančester Siti. Ostalo mi je još 18 meseci ugovora. Veoma sam oduševljen, srećan i uzbuđen zbog razvoja tima - rekao je Španac na današnjoj konferenciji za medije. Gvardiola (54) je na klupi "građana" od 2016. godine. Sa klubom je osvojio
