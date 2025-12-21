Prognoza vremena za Sremsku Mitrovicu: Magla i niska oblačnost obeležavaju početak zime

Ozon pre 42 minuta
Prognoza vremena za Sremsku Mitrovicu: Magla i niska oblačnost obeležavaju početak zime

SREMSKA MITROVICA – Niska oblačnost i mestimična magla obeležiće jutro u Sremskoj Mitrovici, uz prohladne intervale koji će sačekati sve ranoranioce.

Vidljivost će na pojedinim mestima biti smanjena, naročito u ranim jutarnjim satima. Tokom dana zadržaće se pretežno oblačno i tmurno vreme, uz povremenu maglu. Sunčani periodi se ne očekuju, a značajnijih padavina neće biti. Vreme će ostati stabilno, bez većih promena do večeri. Vetar će biti slab, dok će u košavskom području povremeno duvati umeren jugoistočni vetar. U večernjim satima i tokom noći ponovo se očekuje formiranje magle, što će dodatno doprineti
