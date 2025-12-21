FOTO: Novogodišnja jelka postavljena pod vodom u Ohridskom jezeru

Ronioci Ronilačkog centra "Amfora" postavili su novogodišnju jelku pod vodom u "Zalivu kostiju" na Ohridskom jezeru, simbolično obeležavajući predstojeće novogodišnje i božićne praznike.

Kako je objavljeno na Fejsbuk stranci tog ronilačkog kluba, novogodišnja jelka pod vodom, sa tradicijom dužom od 20 godina, postavljena je u saradnji sa Udruženjem za retke bolesti i uz podršku volontera Crvenog krsta iz Ohrida. Ističe se da je ta praznična akcija posvećena deci sa retkim bolestima, "malim herojima koji nas svakodnevno uče snazi, nadi i ljubavi". "Neka praznični duh dopre do svakog srca i donese zdravlje, toplinu i podršku tamo gde je