Kremlj: Putin i Makron ponovo na liniji, "pokušaj razumevanja sa obe strane"

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je za dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. - Makron je izrazio spremnost da razgovara sa Putinom.

Važno je podsetiti se onoga što je predsednik rekao tokom direktne linije. Takođe je izrazio spremnost za dijalog sa Makronom. Ako postoji obostrana politička volja, to se može oceniti samo pozitivno - rekao je Peskov za RIA Novosti. On je dodao da eventualni dijalog između Putina i Makrona treba da bude pokušaj razumevanja stavova sa obe strane, a ne "predavanje". Makron je ranije izjavio da je došlo vreme da on i evropski lideri ponovo stupe u dijalog sa Putinom,