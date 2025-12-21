Kremlj: Putin i Makron ponovo na liniji, "pokušaj razumevanja sa obe strane"

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Kremlj: Putin i Makron ponovo na liniji, "pokušaj razumevanja sa obe strane"

Predsednik Rusije Vladimir Putin spreman je za dijalog sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov. - Makron je izrazio spremnost da razgovara sa Putinom.

Važno je podsetiti se onoga što je predsednik rekao tokom direktne linije. Takođe je izrazio spremnost za dijalog sa Makronom. Ako postoji obostrana politička volja, to se može oceniti samo pozitivno - rekao je Peskov za RIA Novosti. On je dodao da eventualni dijalog između Putina i Makrona treba da bude pokušaj razumevanja stavova sa obe strane, a ne "predavanje". Makron je ranije izjavio da je došlo vreme da on i evropski lideri ponovo stupe u dijalog sa Putinom,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

RTS pre 2 minuta
Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Peskov: Putin spreman za dijalog sa Makronom

Sputnik pre 47 minuta
Svet je na ivici katastrofe? "Pokušavaju da izazovu treći svetski rat"

Svet je na ivici katastrofe? "Pokušavaju da izazovu treći svetski rat"

B92 pre 22 minuta
Putinov specijalni izaslanik: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Putinov specijalni izaslanik: Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Večernje novosti pre 17 minuta
Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Uživo Zelenski na iglama: Iščekuje rezultate pregovora SAD i Rusije, Peskov: Putin je spreman...

Alo pre 1 sat
Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Duboka država pokušava da izazove treći svetski rat

Politika pre 1 sat
Kremlj o Makronovoj poruci: "Putin je spreman"

Kremlj o Makronovoj poruci: "Putin je spreman"

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinEvropska UnijaUkrajinaRusijaDonald TrampEmanuel MakronZaporožje

Svet, najnovije vesti »

Železnički saobraćaj u Štutgartu nastavljen nakon evakuacije zbog sumnjivog prtljaga

Železnički saobraćaj u Štutgartu nastavljen nakon evakuacije zbog sumnjivog prtljaga

Euronews pre 2 minuta
Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

Kijev: Evakuacija iz dela Sumske oblasti – Rusi odveli 50 civila; Kremlj: Putin spreman za dijalog s Makronom

RTS pre 2 minuta
Autobus raznet, deca ranjena! Krvava noć u Odesi: Zelenski smenjuje komandanta posle ruskih udara

Autobus raznet, deca ranjena! Krvava noć u Odesi: Zelenski smenjuje komandanta posle ruskih udara

Alo pre 2 minuta
U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom

U Ohridskom jezeru postavljena novogodišnja jelka pod vodom

N1 Info pre 27 minuta
FOTO: Novogodišnja jelka postavljena pod vodom u Ohridskom jezeru

FOTO: Novogodišnja jelka postavljena pod vodom u Ohridskom jezeru

Radio 021 pre 27 minuta