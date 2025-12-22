Srbija među prvima u regionu uvodi testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Blic pre 1 sat
Srbija među prvima u regionu uvodi testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Pravna osnova za testiranje uspostavljena je izmenama Zakona o vazdušnom saobraćaju.

Provere će obavljati vazduhoplovni inspektori uz nultu toleranciju na alkohol. Direktorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije obaveštava javnost da će, počev od 1. januara 2026. godine, započeti sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola, čime Republika Srbija postaje među prvim državama u regionu koja uvodi ovaj postupak u punoj meri. Ovim korakom obezbeđeni su uslovi za primenu zahteva iz odredbe ARO.RAMP.106 Pravilnika o
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. godine testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. godine testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

N1 Info pre 39 minuta
Direktorat civilnog vazduhoplovstva od 1. januara počinje sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo…

Direktorat civilnog vazduhoplovstva od 1. januara počinje sistematsko testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Tango Six pre 34 minuta
Srbija uvodi alkotestiranje pilota: Stroža kontrola na aerodromima bez izuzetaka

Srbija uvodi alkotestiranje pilota: Stroža kontrola na aerodromima bez izuzetaka

Mondo pre 24 minuta
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Serbian News Media pre 14 minuta
Srbija među prvima u regionu uvodi testiranje letačkih i kabinskih posada na alkohol

Srbija među prvima u regionu uvodi testiranje letačkih i kabinskih posada na alkohol

RTV pre 1 sat
I piloti će morati da "duvaju": Vazduhoplovni inspektori u Srbiji kreću u kontrole od 1. januara

I piloti će morati da "duvaju": Vazduhoplovni inspektori u Srbiji kreću u kontrole od 1. januara

Aero.rs pre 1 sat
Piloti i druga posada aviona u Srbiji od 1. janaura 2026. biće testirani na alkohol

Piloti i druga posada aviona u Srbiji od 1. janaura 2026. biće testirani na alkohol

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Direktorat civilnog vazduhoplovstva

Društvo, najnovije vesti »

Ko radi u interesu Vučića a ko istine: Zašto su tužilaštva u sukobu u vezi sa slučajem snimka Milera i Lučića?

Ko radi u interesu Vučića a ko istine: Zašto su tužilaštva u sukobu u vezi sa slučajem snimka Milera i Lučića?

Cenzolovka pre 39 minuta
Bošković: Šapić daje drugu Andreja Vučića novac za novu rekonstrukciju Trga Nikole Pašića

Bošković: Šapić daje drugu Andreja Vučića novac za novu rekonstrukciju Trga Nikole Pašića

N1 Info pre 54 minuta
Kolona teretnjaka na Gradini duga tri kilometra, putnička vozila se zadržavaju pola sata

Kolona teretnjaka na Gradini duga tri kilometra, putnička vozila se zadržavaju pola sata

N1 Info pre 49 minuta
Tokom akcije ROADPOL iz saobraćaja isključeno 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Tokom akcije ROADPOL iz saobraćaja isključeno 1.884 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola

N1 Info pre 24 minuta
Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. godine testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

Direktorat civilnog vazduhoplovstva: Od 2026. godine testiranje letačkih i kabinskih posada na prisustvo alkohola

N1 Info pre 39 minuta