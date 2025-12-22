Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gde je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde SAD?

Danas pre 6 sati  |  S. D.
Nestala i fotografija Trampa, Melanije i seksualnog prestupnika: Gde je 16 Epstinovih fajlova sa sajta Ministarstva pravde SAD?

Najmanje 16 fajlova nestalo je sa javne veb-stranice Ministarstva pravde, na kojoj se objavljuju dokumenta u vezi sa Džefrijem Epstinom uključujući i fotografiju na kojoj se vidi predsednik Donald Tramp – manje od jednog dana nakon što su postavljeni, bez ikakvog objašnjenja vlade i bez obaveštenja javnosti, piše AP.

Nestali fajlovi, koji su bili dostupni u petak, a do subote više nisu bili dostupni, uključivali su slike koje prikazuju nage žene, kao i jednu fotografiju na kojoj se vidi niz fotografija postavljenih na komodi i u fiokama. Među ostalim fotografijama, nalazila se fotografija Trampa, zajedno sa Epstinom, Melanijom Tramp i dugogodišnjom Epstinovom saradnicom Gislejn Maksvel. Ministarstvo pravde u subotu nije odgovorilo na pitanja o tome zašto su fajlovi nestali, ali
