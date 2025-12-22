Studentski protest u Novom Pazaru u fotografijama

Danas pre 4 sati  |  BBC News na srpskom
Studentski protest u Novom Pazaru u fotografijama

Nekoliko hiljada aktivista iz cele Srbije pridružilo se studentskim protestima u Novom Pazaru, protestujući zbog „pritiska vlasti na državne univerzitete“, prema proceni agencije Rojters.

Više od godinu dana, studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP) protestuju zbog, kažu, urušavanja visokog obrazovanja u tom gradu. Studenti su, kako kažu, organizovali protest jer još nije ispunjen njihov zahtev da se uvede prinudna uprava u DUNP. Ovaj protest, nazvan ‘Ili oni ili mi’, organizovan je zbog toga što je, kako tvrde, više od 200 studenata Univerziteta izgubilo status studenta, a oko 30 profesora ostalo bez posla. Međutim, iz uprave
Novi PazarPrinudna upravaRojters

