Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Nova pre 3 sata
Studenti u blokadi pozvali na protest zbog najavljene izgradnje akvarijuma na Ušću

Studenti u blokadi pozvali su na protest kod beogradskog parka Ušće, danas, 28. februara, pod nazivom "Park prijateljstva, ne investitora" a zbog najavljene izgradnje javnog akvarijuma na tom mestu.

"Park prijateljstva, ne investitora. Ne damo Ušće, vidimo se u subotu", napisali su studenti na Instagramu, te naveli da je početak protesta zakazan za 13 časova. Objavili su, 26. februara i da javno staju u odbranu parka Ušće i da se suprotstavljaju projektu "Beogradski akvarijum", koji predviđa izgradnju akvarijuma na javnoj zelenoj površini u okviru najvećeg beogradskog parka. U objavi su napisali i da "izgradnja akvarijuma u parku Ušće predstavlja ozbiljan
