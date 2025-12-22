Višedecenijska borba za spas Tesline laboratorije: Kako je svet prikupio 1,4 miliona dolara za Vordenklif

Telegraf pre 45 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Višedecenijska borba za spas Tesline laboratorije: Kako je svet prikupio 1,4 miliona dolara za Vordenklif
Višedecenijska borba za očuvanje jedine Tesline preostale laboratorije u Sjedinjenim Američkim Državama traje i danas, a počela je još 1976. godine, kada je mala grupa lokalnih entuzijasta iz Šorhama, kako se nakada zvao Vordenklif, želela da nađe novi prostor za školski muzej nauke. - Bio je to dug i težak put - od nastojanja da se spase školski muzej do globalne inicijative za spas Tesline laboratorije i sada već prvog vidljivog investicionog koraka na izgradnji
Ključne reči

Nikola TeslaDolar

