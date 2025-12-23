Đurić sa otpravnikom poslova ambasade SAD o prioritetnim pitanjima bilateralnih odnos

Ministar spoljnih poslova Marko Đurić sastao se sa otpravnikom poslova Ambasade SAD u Srbiji Aleksandrom Titolom, a tema sastanka bila su prioritetna pitanja bilateralne agende. "Uprkos turbulentnim vremenima i izazovima koji pogađaju svaki deo sveta, drago mi je da vidim da saradnja između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država nastavlja stabilno da raste, u velikoj meri zahvaljujući svežoj perspektivi naših odnosa koju dele naši predsednici, Donald Tramp i