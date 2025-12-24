Još jedna eksplozija u Moskvi: Poginule tri osobe, među njima dva policajca

Tri osobe poginule su jutros u eksploziji bombe u Moskvi, koja se dogodila kada su se dva policijaca približila osobi koja im je delovala sumnjivo u blizini mesta na kojem je dva dana ranije ubijen general Fanil Sarvarov, takođe u eksploziji bombe.

Ruski Istražni komitet saopštio je da su dva pripadnika policije, koja su prišla čoveku koji se čudno ponašao, smrtno stradala od eksplozivne naprave. Navedeno je da je poginula i treća osoba, ali nije precizirano ko je to bio, javlja Rojters. Komitet je saopštio da je pokrenuo istragu u vezi sa ubistvom policajaca i ilegalnom trgovinom bombama. Nezvanični medijski kanali na Telegramu preneli su da je treća ubijena osoba bio bombaš, koji je aktivirao eksplozivnu