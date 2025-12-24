Još jedna eksplozija u Moskvi: Poginule tri osobe, među njima dva policajca

NIN pre 41 minuta  |  FoNet
Još jedna eksplozija u Moskvi: Poginule tri osobe, među njima dva policajca

Tri osobe poginule su jutros u eksploziji bombe u Moskvi, koja se dogodila kada su se dva policijaca približila osobi koja im je delovala sumnjivo u blizini mesta na kojem je dva dana ranije ubijen general Fanil Sarvarov, takođe u eksploziji bombe.

Ruski Istražni komitet saopštio je da su dva pripadnika policije, koja su prišla čoveku koji se čudno ponašao, smrtno stradala od eksplozivne naprave. Navedeno je da je poginula i treća osoba, ali nije precizirano ko je to bio, javlja Rojters. Komitet je saopštio da je pokrenuo istragu u vezi sa ubistvom policajaca i ilegalnom trgovinom bombama. Nezvanični medijski kanali na Telegramu preneli su da je treća ubijena osoba bio bombaš, koji je aktivirao eksplozivnu
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Oboreni dronovi

Oboreni dronovi

Vesti online pre 6 minuta
Bombaš ubio policajce u Moskvi

Bombaš ubio policajce u Moskvi

Vesti online pre 12 minuta
Još jedna eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule, među njima dva policajca

Još jedna eksplozija u Moskvi: Tri osobe poginule, među njima dva policajca

Danas pre 1 sat
Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom

Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom

Euronews pre 1 sat
Još jedna eksplozija u Moskvi, poginule tri osobe - među njima i dva policajca

Još jedna eksplozija u Moskvi, poginule tri osobe - među njima i dva policajca

N1 Info pre 1 sat
Ogroman poraz za Ukrajince, Rusi su ušli! Naređeno hitno povlačenje, životi su u pitanju! Putin je ovo dugo čekao, a jedna…

Ogroman poraz za Ukrajince, Rusi su ušli! Naređeno hitno povlačenje, životi su u pitanju! Putin je ovo dugo čekao, a jedna stvar nikom nije jasna

Blic pre 1 sat
UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom; Raketni napad na Zaporožje

UKRAJINSKA KRIZA: Ukrajina objavila kompletan mirovni plan od 20 tačaka napravljen sa Amerikom; Raketni napad na Zaporožje

RTV pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

MoskvaRojtersRusijabombaeksplozija

Svet, najnovije vesti »

SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

SAD i Ukrajina postigle konsenzus o ključnim pitanjima, ali teritorijalni sporovi ostaju nerešeni

Beta pre 37 minuta
Peskov: Nećemo reći šta je tačno Dmitrijev "doneo" iz SAD

Peskov: Nećemo reći šta je tačno Dmitrijev "doneo" iz SAD

RTV pre 12 minuta
Kremlj: Dmitrijev detaljno izvestio Putina o rezultatima posete SAD, ruski stav je dobro poznat

Kremlj: Dmitrijev detaljno izvestio Putina o rezultatima posete SAD, ruski stav je dobro poznat

Sputnik pre 6 minuta
Pentagon upozorava: Kina čini SAD ranjivijim nego ikad

Pentagon upozorava: Kina čini SAD ranjivijim nego ikad

Nova pre 11 minuta
Zelenski: Konsenzus sa SAD o nekoliko kritičnih pitanja, ali teritorijalni sporovi ostali nerešeni

Zelenski: Konsenzus sa SAD o nekoliko kritičnih pitanja, ali teritorijalni sporovi ostali nerešeni

N1 Info pre 36 minuta