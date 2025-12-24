Makron: Francuska osuđuje vizna ograničenja koja su uvele SAD

NIN pre 6 sati  |  Tanjug
Makron: Francuska osuđuje vizna ograničenja koja su uvele SAD

Predsednik Francuske Emanuel Makron izjavio je danas da Francuska osuđuje vizna ograničenja koja su Sjedinjene Države uvele Tjeriju Bretonu i još četiri evropske ličnosti. "Ove mere predstavljaju zastrašivanje i prinudu protiv evropskog digitalnog suvereniteta", rekao je Emanuel Makron u objavi na društvemoj mreži Iks.

Kako je naveo, digitalne propise Evropske unije usvojili su kroz demokratski i suvereni proces Evropski parlament i Savet. "Oni se primenjuju u Evropi kako bi se garantovala fer konkurencija između platformi, bez ciljanja bilo koje treće zemlje, i kako bi se onlajn sprovodila pravila koja već važe oflajn", rekao je predsednik Francuske. Prema njegovim rečima, pravila koja se primenjuju na digitalni prostor Evropske unije nisu namenjena da se određuju van Evrope.
