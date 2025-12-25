Mali: Imamo jedan veliki problem, ali do Ekspa biće otvoren! Vučić: Most na Savi biće prava lepotica

Novi most na Savi biće otvoren do kraja marta 2027. godine, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kako je dodao, novi most omogućiće neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu.

Mali je istakao da će je dužina mosta 420 metara, po dve trake u oba smera. Ići će i tramvaj preko mosta. - Najveći problem su nam bombe iz Drugog svetskog rata - rekao je Mali. Prema njegovim rečima, most će omogućiti lakši saobraćaj u Beogradu, biće mnogo tiši, moderniji i lepši. Ugovorna cena izgradnje mosta je 94 miliona evra, a Mali je rekao da će i pored dodatnih troškova biti 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi. - Kada uradimo i ovaj pešački most to će biti