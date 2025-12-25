Mali: Imamo jedan veliki problem, ali do Ekspa biće otvoren! Vučić: Most na Savi biće prava lepotica
Blic pre 17 minuta
Novi most na Savi biće otvoren do kraja marta 2027. godine, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Kako je dodao, novi most omogućiće neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu.
Mali je istakao da će je dužina mosta 420 metara, po dve trake u oba smera. Ići će i tramvaj preko mosta. - Najveći problem su nam bombe iz Drugog svetskog rata - rekao je Mali. Prema njegovim rečima, most će omogućiti lakši saobraćaj u Beogradu, biće mnogo tiši, moderniji i lepši. Ugovorna cena izgradnje mosta je 94 miliona evra, a Mali je rekao da će i pored dodatnih troškova biti 4 puta jeftiniji od Mosta na Adi. - Kada uradimo i ovaj pešački most to će biti