Prosečna plata porasla na 110.670 dinara - Vračar 'beži' jugu za 850 evra

Bloomberg Adria pre 13 minuta  |  Bojana Lazarević
Prosečna plata porasla na 110.670 dinara - Vračar 'beži' jugu za 850 evra

Prosečna oktobarska neto zarada u Srbiji iznosila je 110.670 dinara, dok je bruto iznos bio 153.153 dinara.

Prosečna neto zarada od januara do oktobra tekuće godine, u odnosu na isti period 2024, nominalno je veća za 11,2 odsto, a realno za 6,8 odsto, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS) u četvrtak. Medijalna neto zarada za oktobar iznosila je 86.695 dinara, što znači da je 50 odsto zaposlenih ostvarilo zaradu do tog iznosa. Ako uporedimo sa prethodnim mesecom 2025, kada je prosečna neto plata bila 109.147 dinara, u međuvremenu je došlo do rasta od 1,4 odsto.
