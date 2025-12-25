Novosađani u oktobru imali platu 125.000 dinara, polovina zaposlenih zaradila 86.000

NoviSad.com pre 1 sat
Novi Sad – Novosađani su u oktobru ove godine u proseku zaradili 125.137 dinara, bez poreza i doprinosa, objavio je Republički zavod za statistiku.

Prema njihovim podacima, prosečna neto zarada obračunata za oktobar 2025. godine iznosila 110.670 dinara. Polovina zaposlenih imala je platu manju od 86.695 dinara, koliko iznosi medijalna zarada. Prosečna bruto zarada za oktobar 2025. godine iznosila je 153.153 dinara, a u Novom Sadu 173.437 dinara, objavio je RZS. – Rast bruto zarada u periodu januar - oktobar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine iznosio je 11,3 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto
