Plate u Nišu manje za 2.000 dinara od republičkog proseka

najniža primanja na području preševa i bojnika

Prosečna neto zarada zaposlenih na području Niša u oktobru ove godine iznosila je 108.473 dinara, što je za 2.197 dinara manje u odnosu na prosečnu zaradu u Srbiji, objavio je Republički zavod za statistiku (RZS). U odnosu na prosečnu neto platu zaposlenih u Beogradu plate u Nišu manje su za 27.725 dinara, a u odnosu na prosečnu platu stanovnika Novog Sada za 16.664 dinara. Statistika je pokazala da je prosečna neta plata u oktobru u Srbiji iznosila 110.670 dinara,