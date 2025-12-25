U Leskovcu prosečna plata u oktobru 87.892 dinara, najniža u Srbiji

U Leskovcu prosečna plata u oktobru 87.892 dinara, najniža u Srbiji

LESKOVAC-VLASOTINCE-LEBANE-MEDVEĐA-BOJNIK-CRNA TRAVA Na osnovu podataka Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada u Jablaničkom okrugu za mesec oktobar iznosila je 86.227 dinara (83.876 dinara u septembru).

U Gradu Leskovcu prosečna zarada je 87.892 dinara (85.786). Po opštinama okruga prosečne zarade iznose: Medveđa 95.345 (92.207), Crna Trava 81.589 (84.094), Lebane 82.333 (79.559), Vlasotince 80.388 (76.963) i Bojnik 77.861 (75.765). Na dnu Srbije i dalje je opština Preševo, gde je prosečna plata u oktobru bila 76.374. Među gradovima na dnu je i dalje Leskovac, a među okruzima Jablanički okrug. Najveća prosečna plata u Srbiji i dalje je u beogradskoj opštini Stari
