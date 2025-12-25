Toyota beleži pad globalne proizvodnje prvi put posle šest meseci

Auto blog pre 26 minuta  |  Politika.rs
Toyota beleži pad globalne proizvodnje prvi put posle šest meseci

Proizvodnja u inostranstvu pala je 3,4 odsto, na 563.546 vozila, pri čemu je kineska proizvodnja opala za 14 odsto na 145.707 vozila.

U Indoneziji je proizvodnja smanjena za 11,2 odsto zbog strožih kreditnih uslova i novih poreza, a u Japanu za 9,7 odsto, uglavnom zbog manjeg broja radnih dana u fabrikama. Globalna prodaja Toyote se smanjila za 2,2 odsto na 900.011 vozila, dok je u Kini nakon prestanka državnih subvencija zabeležen pad od 12,1 odsto na 154.645 vozila, prenosi Kjodo. Među ostalim japanskim proizvođačima, Honda je u novembru proizvela 218.927 vozila, što je pad od 33,7 odsto,
