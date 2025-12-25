Internet kupovina karticama i e-novcem u trećem tromesečju veća skoro za trećinu nego godinu ranije

Ekapija pre 1 sat
Ilustracija (Foto: Sashkin/shutterstock.com) Kupovina na internetu karticama i e-novcem u trećem tromesečju 2025. godine nastavila je trend rasta, te je u poređenju sa istim periodom prethodne godine ukupan broj ovih plaćanja uvećan za 27,5%.

U posmatranom periodu realizovano je 28,3 miliona internet kupovina, od čega je 20,2 miliona obavljeno na domaćim, a 8,1 milion na stranim internet sajtovima. Najzastupljenije valute su dinar, evro i dolar koji zajedno čine 97,8% svih plaćanja i čiji je udeo neznatno promenjen u odnosu na treće tromesečje prethodne godine (98,0%). Kupovine obavljene u dinarima beleže rast od 32,9%, odnosno sa 15,2 na 20,2 miliona, pri čemu je njihova vrednost porasla za 37,4%,
