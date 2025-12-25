Stanovnici Mlinske ulice u Leskovcu sutra bez vode

Jugmedia pre 18 minuta  |  JuGmedia
Stanovnici Mlinske ulice u Leskovcu sutra bez vode

Zbog izvođenja radova na priključenju stambene zajednice u Mlinskoj ulici u Leskovcu na postojeću vodovodnu mrežu, doći do prekida u vodosnabdevanju u petak 26. decembra, kod svih potrošača u Mlinskoj ulici na potezu od ulice Pana Đukića do ulice Nikole Skobaljića, saopštavaju iz Javno komunalnog preduzeća Vodovod Leskovac.

Voda neće imati u periodu od 9, do završetka radova, a najkasnije do 15 sati. “Obaveštavamo naše potrošanje, da će cisterna sa vodom biti na raspolaganju pozicionirana na trotoarskom delu u ulice Mlinksa kod stambenih zgrada. Unapred se zahvaljujemo potrošačima na strpljenju i razumevanju, zbog prekida u vodosnabdevanju na predmetnoj lokaciji”, navodi se u saopštenju ovog preduzeća.
