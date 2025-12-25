Zvanična statistika: Prosečna plata u Nišu 108.000 dinara

Niške vesti pre 20 minuta  |  Niške Vesti Niške Vesti
Zvanična statistika: Prosečna plata u Nišu 108.000 dinara

U odnosu na prosečnu neto platu zaposlenih u Beogradu plate u Nišu manje su za 27.725 dinara, a u odnosu na prosečnu platu stanovnika Novog Sada za 16.664 dinara.

Zvanična statistika pokazuje da je prosečna neta plata u oktobru u Srbiji iznosila 110.670 dinara, u Beogradu 136.198 dinara, a u Novom Sadu 125.137 dinara. Na jugoistoku Srbije zarade veće od republičkog proseka zabeležene su Boru 125.572 dinara, niškoj opštini Medijani 121.435 dinara, Majdanpeku 115.278 dinara i Kostolcu 112.629 dinara. Zaposleni u velikoj većini drugih opština i gradova imaju zarade manje od 90.000 dinara. Najniže plate u Srbiji imaju zaposleni
