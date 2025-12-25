Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da nema uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu i da se nije mešao niti će u rešenja, istrage, optužne predloge i presude za pad nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

On je kazao da je od pokretanja krivičnog postupka u tom slučaju "ukazivao na mnoge propuste". "To sam radio, činilo mi se s pravom. Sad je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu, nisam razgovarao niti ću. Jedino znam da pravda mora da bude zadovoljena", rekao je Vučić. Vanpretresno veće Višeg suda u Novom Sadu obustavilo je juče krivični postupak u slučaju "nadstrešnica" protiv bivšeg ministra građevinarstva,