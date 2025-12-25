Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.

Vučić: Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom obilaska radova na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu istakao da će novi most omogućiti neuporedivo lakši i bolji saobraćaj u Beogradu i najavio da će biti otvoren do kraja marta 2027. godine.

Predsednik Srbije je naglasio da će taj most omogućiti mnogo tiši i moderniji saobraćaj – putnički i tramvajski. "Biće neuporedivo lepši most. Kada budemo uradili ovaj pešački most, koji će da bude mnogo viši i veći – a atraktivan poput onih u Firenci i nekih drugih – onda će to biti jedna, sveukupno, fantastična slika koja će da okružuje Beograd na vodi i trenutno najlepše delove grada", rekao je Vučić. Naveo je da Novi savski most "podstiče da se završe i druge
