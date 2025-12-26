Plate od 1.000 evra samo u jednom gradu u Vojvodini: Evo gde su koverte najtanje

Blic pre 1 sat
Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, oktobarska prosečna bruto zarada u Srbiji bila je 153.153 dinara, dok je prosečna neto zarada, bez poreza i doprinosa, iznosila 110.670 dinara, odnosno oko 940 evra.

U odnosu na oktobar 2024. godine, prosečna bruto zarada nominalno je veća za 12,5 odsto, a realno 9,4 odsto, a prosečna neto zarada nominalno je veća 12,3 odsto, a realno 9,2 odsto. Rast bruto zarada u periodu januar - oktobar 2025. godine, u odnosu na isti period prošle godine, iznosio je 11,3 odsto nominalno, a 6,9 odsto realno, a prosečna neto zarada veća je za 11,2 odsto nominalno, odnosno 6,8 odsto realno. Oktobarska prosečna zarada je bila 1.523 dinara viša
