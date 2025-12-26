Novi Pazar: Danas do 4 stepena, sutra jutarnji mraz i do -4°C

IndeksOnline pre 31 minuta
Novi Pazar: Danas do 4 stepena, sutra jutarnji mraz i do -4°C

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom koja neće prelaziti peti podeljak na Celzijusovoj skali.

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na području cele zemlje duvaće slab vetar zapadnog i severozapadnog pravca. Meteorolozi, međutim, upozoravaju da se u istočnim delovima Srbije u drugom delu dana očekuje pojačanje vetra, koji će biti umeren do jak. U Novom Pazaru građane očekuje pretežno hladno vreme, uz smenu oblačnih i sunčanih perioda tokom dana. Dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 3 do 4 stepena Celzijusa, dok će
Naredni dani u Novom Sadu hladni, moguć mraz

Radio 021 pre 11 minuta
Danas oblačno i suvo vreme

Stav.life pre 26 minuta
Oblačno, hladno i suvo širom zemlje

Vesti online pre 2 sata
Vremenska prognoza: Danas oblačno i vetrovito

Serbian News Media pre 1 sat
Stiže ledeni talas! Ovo će biti najviša temperatura do Nove godine u Srbiji

Telegraf pre 1 sat
Stižu debeli minusi, udari vetra idu do 130 km/h! Jedna regija u Hrvatskoj pod narandžastim upozorenjem

Telegraf pre 1 sat
Vreme danas: Oblačno i vetrovito, temperatura do 5 stepeni

Nedeljnik pre 2 sata
Božić o optužbama vlasti: Lažima o tome da smo kršili ustavni poredak ugrožavaju bezbednost novinara N1

Cenzolovka pre 1 minut
Urednik KRIK-a: Uloga Nenada Stefanovića da spasi Lučića i Vučića, jasno je i njima da je snimak autentičan

Cenzolovka pre 6 minuta
Vučić sada proziva N1 i Novu da su bezbroj puta pozivali na rušenje ustavnog poretka i da je mogao davno da nas zabrani

Cenzolovka pre 1 minut
Monarhisti: Privatizacija apoteka bi mogla da ugrozi dostupnost lekova i kvalitet zdravstva

Beta pre 1 minut
Naredni dani u Novom Sadu hladni, moguć mraz

Radio 021 pre 11 minuta