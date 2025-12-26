Novi Pazar: Danas do 4 stepena, sutra jutarnji mraz i do -4°C

U Srbiji se danas očekuje umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, sa maksimalnom dnevnom temperaturom koja neće prelaziti peti podeljak na Celzijusovoj skali.

Prema najnovijim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), na području cele zemlje duvaće slab vetar zapadnog i severozapadnog pravca. Meteorolozi, međutim, upozoravaju da se u istočnim delovima Srbije u drugom delu dana očekuje pojačanje vetra, koji će biti umeren do jak. U Novom Pazaru građane očekuje pretežno hladno vreme, uz smenu oblačnih i sunčanih perioda tokom dana. Dnevna temperatura kretaće se u intervalu od 3 do 4 stepena Celzijusa, dok će