Vremenska prognoza za Srbiju: Hladno i oblačno sa povremenim snežnim pljuskovima do kraja godine

Naslovi.ai pre 1 sat
Vremenska prognoza za Srbiju: Hladno i oblačno sa povremenim snežnim pljuskovima do kraja godine

U Srbiji se očekuje uglavnom suvo vreme sa smenom sunca i oblaka, jutarnjim temperaturama do -7 i mogućim pljuskovima snega u pojedinim delovima.

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno vreme sa slabim zapadnim i severozapadnim vetrom, dok će na istoku zemlje vetar tokom drugog dela dana biti umeren do jak. Jutarnje temperature kretaće se od -5 do 0 stepeni, a dnevne od 1 do 5 stepeni Celzijusa. Mondo RTS Radio 021

Zbog niskih temperatura izdato je upozorenje na poledicu i zaleđivanje mokrih površina, sa posebnim oprezom na manje prometnim putevima i trotoarima. Ujutru se očekuje slab mraz, a u narednim danima i umeren mraz. Mondo Glas juga

Prognoze za naredne dane ukazuju na hladno i vetrovito vreme sa mogućim kratkotrajnim snežnim padavinama, dok će u subotu biti postepeno razvedravanje. Temperatura će se kretati u intervalu od -5 do 6 stepeni Celzijusa. Do kraja godine očekuje se uglavnom suvo vreme sa povremenim pljuskovima snega, smenom sunca i oblaka, jutarnjim temperaturama od -7 do -1 i dnevnim od 2 do 6 stepeni. Dnevnik Stav.life Euronews Telegraf

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

