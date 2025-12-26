MUP u nedelju ujutru u Beogradu na vodi uklanja bombu od 470 kilograma iz Drugog svetskog rata

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) najavilo je da će u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, izvršiti uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svetskog rata, pronađene na gradilištu Beograd na vodi.

Reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno 250 kilograma, koja je korišćena tokom savezničkog bombardovanja nemačkih položaja prilikom oslobađanja Beograda 1944. godine. MUP je pozvao građane koji žive u neposrednoj blizini Tržnog centra Galerija da u nedelju, u periodu od 6 do 9 časova, ukoliko su u mogućnosti, napuste svoje stanove kao i da svoja parkirana vozila uklone najkasnije do večeras do 22 časa. U suprotnom,