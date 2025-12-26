Zelenski dogovorio sastanak „u skoroj budućnosti“ sa Trampom, odluke moguće pre Nove godine

Sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom će se dogoditi „u skoroj budućnosti“ izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski ukazujući na napredak u razgovorima o okončanju gotovo četvorogodišnjeg rusko-ukrajinskog rata. „Ne gubimo ni jedan dan.

Složili smo se za sastanak na najvišem nivou sa predsednikom Trampom u skoroj budućnosti“, napisao je Zelenski na mreži Iks i dodao da „mnogo toga može da se odluči pre Nove godine“. ZELENSKI: povućićemo trupe sa istoka samo ako to urade i rusi Objava Zelenskog usledila je posle njegove jučerašnje izjave da je imao „dobar razgovor“ sa specijalnim američkim izaslanikom Stivom Vitkofom i Trampovim zetom Džaredom Kušnerom. Tramp je pokrenuo opsežnu diplomatsku