Raste broj obolelih od respiratornih infekcija u Vojvodini, porast beleži i Sremski okrug

Ozon pre 1 sat
Raste broj obolelih od respiratornih infekcija u Vojvodini, porast beleži i Sremski okrug

Sremska Mitrovica – Broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu nastavlja da raste na teritoriji Vojvodine, pokazuju najnoviji podaci zdravstvenih institucija.

Trend porasta beleži se i u Sremskom okrugu, iako se epidemiološka situacija i dalje ocenjuje kao stabilna. Prema izveštaju Institut za javno zdravlje Vojvodine, u periodu od 15. do 21. decembra registrovano je 490 pacijenata sa simptomima sličnim gripu, kao i 2.582 pacijenta sa respiratornim infekcijama, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa obolevanja je drugu nedelju zaredom iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih evidentiran je
Otvori na ozon.rs

Povezane vesti »

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

N1 Info pre 12 minuta
Grip potvrđen u većini okruga, raste broj infekcija

Grip potvrđen u većini okruga, raste broj infekcija

IndeksOnline pre 7 minuta
Oglasio se Batut sa novim informacijama o gripu: U odnosu na prošlu nedelju 55 odsto više obolelih, najviše među decom

Oglasio se Batut sa novim informacijama o gripu: U odnosu na prošlu nedelju 55 odsto više obolelih, najviše među decom

Nova pre 2 minuta
Batut: Porast broja obolelih od gripa, posebno kod dece

Batut: Porast broja obolelih od gripa, posebno kod dece

Plus online pre 7 minuta
Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Sputnik pre 2 minuta
Grip iznad epidemijskog praga u Srbiji, rast obolelih i u Pčinjskom okrugu

Grip iznad epidemijskog praga u Srbiji, rast obolelih i u Pčinjskom okrugu

OK radio pre 27 minuta
Drastičan porast obolelih od gripa u Srbiji, posebno ugrožena deca

Drastičan porast obolelih od gripa u Srbiji, posebno ugrožena deca

Euronews pre 52 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaSremska Mitrovica

Zdravlje, najnovije vesti »

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

N1 Info pre 12 minuta
Grip potvrđen u većini okruga, raste broj infekcija

Grip potvrđen u većini okruga, raste broj infekcija

IndeksOnline pre 7 minuta
Oglasio se Batut sa novim informacijama o gripu: U odnosu na prošlu nedelju 55 odsto više obolelih, najviše među decom

Oglasio se Batut sa novim informacijama o gripu: U odnosu na prošlu nedelju 55 odsto više obolelih, najviše među decom

Nova pre 2 minuta
Batut: Porast broja obolelih od gripa, posebno kod dece

Batut: Porast broja obolelih od gripa, posebno kod dece

Plus online pre 7 minuta
Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Batut: Grip u porastu, najviše pogođena deca

Sputnik pre 2 minuta