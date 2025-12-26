Raste broj obolelih od respiratornih infekcija u Vojvodini, porast beleži i Sremski okrug

Sremska Mitrovica – Broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama i oboljenjima sličnim gripu nastavlja da raste na teritoriji Vojvodine, pokazuju najnoviji podaci zdravstvenih institucija.

Trend porasta beleži se i u Sremskom okrugu, iako se epidemiološka situacija i dalje ocenjuje kao stabilna. Prema izveštaju Institut za javno zdravlje Vojvodine, u periodu od 15. do 21. decembra registrovano je 490 pacijenata sa simptomima sličnim gripu, kao i 2.582 pacijenta sa respiratornim infekcijama, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu nedelju. Stopa obolevanja je drugu nedelju zaredom iznad epidemijskog praga. Najveći broj obolelih evidentiran je