Zelenski planira da sa Trampom u nedelju razgovara o bezbednosnim garancijama

Zelenski planira da sa Trampom u nedelju razgovara o bezbednosnim garancijama

Ukazao je da će na sastanku sa predsednikom SAD pokrenuti sva pitanja oko kojih u nacrtu mirovnog plana postoje nesuglasice

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da planira da se u nedelju na Floridi sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o teritorijalnim i bezbednosnim garancijama u cilju nalaženja načina da se okonča rat u Ukrajini. "Konkretan cilj ovog sastanka je da finalizujemo sve dogovore koliko god je to moguće", istakao je Zelenski. On je dodao da je 90 odsto nacrta mirovnog plana od 20 tačaka spremno, prenela je agencija
Zelenski stiže na Floridu, sa Trampom oči u oči: Da li će konačno biti dogovoren kraj rata u Ukrajini?

Mirovni plan spreman 90 odsto: Zelenski izrazio skepticizam da će ruska strana pristati sa predloženo

Gotovo je - u nedelju "pada" dogovor?

Prelomni susret na Floridi: Zelenski ide kod Trampa, mir bliži nego ikad?

Zelenski ide kod Trampa: Na tacni finalizacija dogovora o miru sa Rusijom

Sastanak o okončanju rata: Poznato kada Tramp i Zelenski sedaju za sto

Zelenski najavio skori sastanak sa Trampom

UkrajinaDonald TrampVladimir Zelenski

