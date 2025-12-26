Zelenski planira da sa Trampom u nedelju razgovara o bezbednosnim garancijama

Ukazao je da će na sastanku sa predsednikom SAD pokrenuti sva pitanja oko kojih u nacrtu mirovnog plana postoje nesuglasice

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski danas je izjavio da planira da se u nedelju na Floridi sastane sa američkim predsednikom Donaldom Trampom kako bi razgovarali o teritorijalnim i bezbednosnim garancijama u cilju nalaženja načina da se okonča rat u Ukrajini. "Konkretan cilj ovog sastanka je da finalizujemo sve dogovore koliko god je to moguće", istakao je Zelenski. On je dodao da je 90 odsto nacrta mirovnog plana od 20 tačaka spremno, prenela je agencija