Bomba “od braće Amerikanaca”

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije, u nedelju, 28. decembra, u ranim jutarnjim časovima, izvršiće uklanjanje, transport i uništavanje avio-bombe američke proizvodnje iz Drugog svetskog rata, model „AN-M44“, pronađene na gradilištu Beograd na vodi, u Ulici Nikolaja Kravcova, saopšteno je danas iz MUP-a.

Ovo je potvrdio i ministar policije Ivica Dačić koji je naveo da je pronađena bomba u Beogradu na vodi od 470 kilograma, kako je kazao od “naše braće Amerikanaca”. “U nedelju ujutro to vadimo i nosimo na uništenje. Građani su bezbedni, ali čisto da znate. To je, ne znam koja po redu, bomba koja je od prijateljskih zemalja”, rekao je Dačić na TV Juronjuz. Kako je saopštio MUP, reč je o bombi ukupne mase oko 470 kilograma, sa eksplozivnim punjenjem od približno