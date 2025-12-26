Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

Vreme pre 35 minuta
Da li je počelo uklanjanje Ćacilenda?

U manjem delu Ćacilenda, između Skupštine i Predsedništva Srbije, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori. Iako je park delimično raščišćen, građanima prolaz i dalje nije omogućen

U delu Pionirskog parka, između Doma Narodne skupštine i zgrade Predsedništva, u kojem se od marta nalazi šatorsko naselje pristalica vlasti, uklonjeni su šatori. Kako javlja reporter „Vremena“, od šatora je oslobođen manji deo parka prema Bulevaru kralja Aleksandra, ali građanima još uvek nije omogućen prolaz. U Parku bliže Andrićevom Vencu, gde rezidira Aleksandar Vučić, je unutar šireg kruga dvostrukih metalnih ograda podignuta i drvena ograda. Šatori u ostatku
